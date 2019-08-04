Ot yangını korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Muratpaşa ilçesi kırcami Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ot yangını yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan alevlere arazinin farklı noktalarından müdahale etti. Etrafta yerleşim yeri ve seraların olması mahalleliyi korkuttu. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın karşı tarafa sıçradı. Farklı noktalarda çıkan yangınlar itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 dönümlük alan zarar gördü.