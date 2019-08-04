Serik belediye Isparta’da

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Isparta'da sürdürüyor. Yeni sezona 1 Eylül 2019 tarihinde başlayacak Serik Belediyespor ikinci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'da 2 gün çalışma yaptı. Sahaların zemininin sert olmasından, oyuncu sakatlanma riskinden dolayı kamp iptal ederek çalışmalar için Isparta'ya geçildi. Teknik direktör Mehmet Şansal gözetiminde 27 futbolcunun yer aldığı kampta Serik Belediyespor günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

SALI GÜNÜ RAKİP DAVRAZ

Serik Belediyespor ilk hazırlık karşılaşmasını 6 Ağustos'ta Isparta Davrazspor ile Isparta'da oynayacak. Serik Belediyespor'un ikinci etap kampı 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Teknik direktör Mehmet Şansal yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Günde çift antrenman yaparak çalışıyoruz. İlk etap kamp çalışmalarımız çok iyi geçti. İkinci bölümde de çok sıkı çalışma yapacağız. İkinci etapta 1 veya 2 tane hazırlık maçımız olacak. 9 Ağustos'ta ikinci etap sona erecek. 3 günlük iznin ardından tekrar toplanacağız" ifadelerini kullandı