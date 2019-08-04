Timati coşturdu

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şarkıcı Timati, Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan Rus, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserine Timati, 'İyi Akşamlar Türkiye' diyerek başladı. Yaklaşık 1 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendiren Timati'ye konser alanını dolduran turistler de eşlik etti. Tatilciler konserin her anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. 4 BİN KİŞİ İZLEDİ
Timati ikinci konserini ilçedeki bir eğlence merkezinde verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konser öncesinde DJ Serkan'ın çaldığı parçalarla tatilciler coştu. Dansçılarının şovundan sonra sahneye çıkan Timati, , Türk izleyenleri "Selamün aleyküm Türkiye, Türkiye en iyi, bir numara" sözleriyle selamladı. Timati konserinde, Tarkan'ın seslendirdiği 'Şımarık' şarkısını da DJ'ye çaldırdı. Timati ve turistler şarkıya eşlik ederek dans etti.