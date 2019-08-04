Timati coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

şarkıcı Timati, Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan Rus, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserine Timati, 'İyi Akşamlar Türkiye' diyerek başladı. Yaklaşık 1 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendiren Timati'ye konser alanını dolduran turistler de eşlik etti. Tatilciler konserin her anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Timati ikinci konserini ilçedeki bir eğlence merkezinde verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konser öncesinde DJ Serkan'ın çaldığı parçalarla tatilciler coştu. Dansçılarının şovundan sonra sahneye çıkan Timati, , Türk izleyenleri "Selamün aleyküm Türkiye, Türkiye en iyi, bir numara" sözleriyle selamladı. Timati konserinde, Tarkan'ın seslendirdiği 'Şımarık' şarkısını da DJ'ye çaldırdı. Timati ve turistler şarkıya eşlik ederek dans etti.