Yaşam disiplinini bozan esnafa ceza

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA Belediyesinin şehir disiplinini bozan ve ilçeye tatile gelen turistleri rahatsız edenlere karşı başlatılan denetimler artırıldı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde denetimler yaptı. Hanutçuluk yaptığı tespit edilen 1'i turistik tur teknesi olmak üzere 7 işletme geçici süre kapatıldı. 2019 yılı içerisinde 2 kez hanutçuluktan ceza alan bir işletme 14 gün süreyle mühürlenirken, diğer 6 işletme 7'şer gün süreyle ticaretten men edildi. Kapatılan işletmelerin kapısına gerekçeli yazı, Türkçe ve İngilizce afiş olarak asıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, işletmelerin gelir ve itibar kaybına uğramamaları için yasaklı eylem ve uygulamalardan kaçınmaları gerektiğini aksi halde cezaların katlanacağını ifade etti.