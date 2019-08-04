Yaylaya özel servis

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yaylada Kitap Okuma Projesi kapsamında 8 yılda 15 binin üzerinde kitap, Toros Dağları'nın eteklerinde yaşayanlarla buluşturuldu. İlçe Halk Kütüphanesinin 8 yıl önce başlatılan projeyle 15 Haziran ile 15 Eylül arasında belirli aralıklarla yüksek rakımlı yaylalara kitap, gazete ve dergi götürülüyor.

30 YAYLAYA GİDİYOR

Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay, yaz dönemini yaylalarda geçiren çocuklar ile vatandaşların okuma alışkanlığı kazanması amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını söyledi. Projenin Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden Oktay, Gündoğmuş ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi arasında bulunan Torosların eteklerindeki 30 yaylayı 15 günde bir ziyaret ederek, vatandaşları kitapla buluşturduklarını belirtti.

TEKNOLOJİDEN UZAK

Her ziyarette yaklaşık 300 kitap dağıttıklarını anlatan Oktay, "Verdiğimiz kitapları 15 gün sonra alıp, yeni kitapları veriyoruz. Proje kapsamında kütüphanemize gelemeyen kitapseverlerin ayağına giderek kitapla buluşmasını sağlıyoruz. Yaylaların çoğunda elektrik yok. Elektrik olmadığı için televizyon, bilgisayar ve internet de yok. Bölge sakinleri, boşluğu doldurmak için kitaba yöneliyorlar" dedi.