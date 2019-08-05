3. haftada ilginç bir derbi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2019- 2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programını açıklandı.Maç 18 Ağustos Pazar günü 19.15'te oynanacak.Ligin ikinci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Antalyaspor, 25 Ağustos 2019 Pazar günü 21.45'te yeni sezonun ilk iç saha maçında taraftarlarının önüne çıkacak. Alanyaspor da 24 Ağustos Cumartesi, Kasımpaşa maçında seyircisi ile buluşacak. Süper Lig'de 3. haftada Konya deplasmanına gidecek Antalyaspor, bu maçı 31 Ağustos Cumartesi 19.15'te oynayacak. Alanyaspor ise 1 Eylül Pazar, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.21.45 Alanya-Kasımpaşa21.45 Antalya-Denizli19.15 Konyaspor- Antalyaspor21.45 Yeni Malatya- Alanyaspor