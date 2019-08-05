3. haftada ilginç bir derbi

Süper Lig'de 2019- 2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programını açıklandı. Antalyaspor, ligin ilk haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.
Maç 18 Ağustos Pazar günü 19.15'te oynanacak. Alanyaspor ise 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Ligin ikinci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Antalyaspor, 25 Ağustos 2019 Pazar günü 21.45'te yeni sezonun ilk iç saha maçında taraftarlarının önüne çıkacak. Alanyaspor da 24 Ağustos Cumartesi, Kasımpaşa maçında seyircisi ile buluşacak. Süper Lig'de 3. haftada Konya deplasmanına gidecek Antalyaspor, bu maçı 31 Ağustos Cumartesi 19.15'te oynayacak. Alanyaspor ise 1 Eylül Pazar, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un eski takımlarına karşı takımlarının başındaki ilk maçları olacak. İşte ligin açıklanan diğer haftaları: 2. Hafta: 24 Ağustos
21.45 Alanya-Kasımpaşa 25 Ağustos Pazar:
21.45 Antalya-Denizli 3. Hafta: 31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor- Antalyaspor 1 Eylül Pazar:
21.45 Yeni Malatya- Alanyaspor