Batı Akdenizli tasarruf yapmayı çok seviyor

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BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yılın ilk yarısında vatandaşların bankalardaki tasarruf miktarını açıkladı. Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.Antalya, 17 bin 930 lira ile İstanbul, Ankara, Muğla ve İzmir'in ardından 5'inci sırada yer aldı. 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Batı Akdeniz şehirlerinden Isparta ve Burdur da kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aşan iller arasında yer aldı. Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 1 trilyon 293,8 milyar liraya yükseldi.