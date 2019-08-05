Belediye insafa geldi

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Antalya'nın CHP'li Konyaaltı Belediyesi, kreş ve gündüz bakım evlerine yapılan ve büyük tepki çeken zam konusunda geri adım attı. Yapılan zam sonunda 750 liradan bin 275 liraya çıkan kreş ücretlerinde Konyaaltı Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararla indirime gidildi. Yeni fiyatlandırmaya meclisteki tüm partiler destek verdi. Yapılan zam, SABAH Akdeniz tarafından 'Kreşlerde yüzde 60 zam şoku' başlıklı haberle duyurulmuştu.Meclis kararıyla kreş ücretleri kamu çalışanları için 600, özel sektör çalışanları için de 900 lira olarak belirlendi. Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Semih Esen, özel sektör çalışanları için kreş ücretlerinin, kamu çalışanlarının ödediğin ücretin yüzde 50 fazlası olması yönünde bir düzenleme olduğunu, yapılan zammın da 'kreş ücret tarifesinden' kaynaklandığını iddia etti.Rakamların çok yüksek olduğunu itiraf eden Semih Esen, "Yeni düzenlemeyle fiyatları aşağı çektik. Bu indirimle aileler biraz olsun rahat nefes alabilecek" dedi. Yapılan zam sonrası kolej fiyatlarıyla yarışan kreşler aileleri isyan ettirmişti. Çocuklarını belediye kreşlerine veren çalışan aileler, "Belediyenin eğitim yuvası ticarethaneye dönüştü" eleştirisinde bulunmuştu.Yapılan zam sonrası Konyaaltı'nda kreş fiyatlarının diğer ilçelerin 3 katına çıkmıştı. En ucuz kreşi ücreti Muratpaşa'da gözlemlendi. Muratpaşa Belediyesi'nde kreş ve gündüz bakım evlerinin merkez şubesi 680 lirayken diğer şubeler ise aylık 310 lira. Kepez Belediyesi ise aylık kreş ücretini 450 lirada tutarak sosyal belediyecilik örneği gösterdi. Döşemealtı Belediyesi'nin Ekolojik Kreş'inde ise aylık fiyat 700 lira seviyesinde. Konyaaltı Belediyesi yapılan indirime karşın yine en pahalı kreş olmaktan kurtulamadı.