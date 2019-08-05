Beyaz kumsalda park kirliliği bitti

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'unYeşilova ilçesindeki, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü'nde koruma önlemleri artırıldı. Burdur Valiliği, göl ve çevresinde son birkaç yıl içinde yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin hayata geçtiğini anlattı. Gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kuruldu.Valilik tarafından yapılan açıklamada, göl ve çevresinin doğal hali korunarak yapılacak Millet Bahçesi ile Salda Gölü çevre şartları daha iyi bir seviyeye ulaşacağı kaydedildi. Salda Gölü ve çevresi 1989'da birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. 2018'de göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı süreci başladı. 2019'da ise Salda Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edildi.