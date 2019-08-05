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Çoban ressam Sinan hayallerinin peşinde

Korkutelili çoban ressam ’in tüm imkansızlıklara rağmen azmiyle ressamlığa uzanan büyük başarı hikayesi dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Çoban ressam Sinan hayallerinin peşinde
Antalya'da hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörük ailenin çocuğu Sinan Demir, tüm imkansızlıklara ve ailesinin çoban olmasını istemesine rağmen azmiyle çıktığı yolda 'Çoban Ressam' olarak hayallerinin peşinden koşuyor. Korkuteli ilçesi Ulucak köyünde 32 yıl önce dünyaya gelen Demir, Yörük hayatını anlatan resimleriyle dikkat çekiyor.

HİÇ PES ETMEDİ
Resme ilk başladığı dönemde hayvanları otlatırken kaya parçalarına şekiller çizen Demir, ablasının kitaplarına, evin duvarlarına ve mahallenin kahvehanesine resimler çizdiği için defalarca azarlandı. Yörük çadırında geçen zorlu yaşamına ve tüm engellemelere rağmen Demir, resim sanatında ulusal ve uluslar arası ödüllere ulaştı. 'Çoban Ressam' olarak anılmaya başlayan Demir, resimlerinde çoban ve Yörük kültürünü kendi dünyasında harmanlayarak yorumluyor. Sinan Demir, "Ressam olmamı tuhaf karşıladılar. 16 yaşında ilk sergimi açtım, herkes gelince ailem gururlandı" dedi. Baba Fayzullah Demir ve anne Durdu Demir de "Hiç pes etmedi, başardı" dedi.
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Çoban ressam Sinan hayallerinin peşinde
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