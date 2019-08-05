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’ye ekolojik köyü

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Finike’ye ekolojik turizm köyü
Antalya'nın Finike ilçesinde alternatif turizm kapsamında 10 dönümlük alana 'hem çalış hem dinlen' konseptinde tatil köyü kuruldu. genç girişimci Kağan Akülkü ve babası Önder Akülkü tarafından hayata geçen tatil köyü projesinde birbirinden bağımsız, portakal, lahit ve Hobbit görünümünde 3 ev bulunuyor. Meyve ağaçlarının da bulunduğu tatil köyüne gelenler yemeğini pişirecek, tarhanasını, turşusunu, salçasını hem yapacak hem öğrenecek. Önder Akülkü, "Kışlık erzakını hazırlamak için köyüne gidenler vardır. Burası köyü olmayanların gelip turşusunu kuracağı, tarhanasını, zeytinini yapacağı bir yer. Dalından meyvesini koparacak ve bitki toplayacak. Hem çalışacak, hem dinlenecek" dedi.
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Finike’ye ekolojik turizm köyü
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