Katil zanlısı şarkıcı yine konuşmadı

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Antalya'nınAlanya ilçesinde 9 Haziran'da meydana gelen cinayet olayıyla ilgili suçlanan Lübnan uyruklu Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. 35 yaşındaki Alman turist Katharina Kugel'in öldüğü olayda kasten öldürme suçundan yargılanan Hareke, Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada da susma hakkını kullandı. Mahkeme 10 Ekim 2019 tarihine ertelendi.Mahkemeye Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel de katıldı. Kugel, Hareke'nin cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Korkunç olay Kleopatra Plajı'nda yaşanmıştı. Denizin 100 metre açığında hareketsiz yatarken bulunan Kugel'in öldürüldüğü belirlendi. Konakladığı otelde araştırma başlatılırken, öldüğü gece diskoda şarkıcı Mohamed Hareke ile eğlendiği ortaya çıktı. Hareke'nin Alanya'da bir ev kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen Hareke, burada polise mukavemet etti, ardından pencerelere kafa attı, masa ve sandalyelere zarar verdi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan Harake, susma hakkını kullandığını ve ifade vermeyeceğini söyledi.