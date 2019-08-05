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Manavgatspor, 14 yeni transferle ’ı istiyor

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Manavgatspor, 14 yeni transferle BAL’ı istiyor
Amatör Ligi'ne (BAL) şampiyonluk parolasıyla çıkmayı hedefleyen Manavgat Belediyespor, 14 yeni transferle 2019-2020 futbol sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy yönetiminde sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor, 4'ü iç transfer olmak üzere toplamda 18 futbolcuyu renklerine bağladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Side Ek Hizmet Binası'nda katıldığı imza töreninde, futbolcular, hedefleri olan, takım ruhunun ön plana çıktığı bir kulübe geldiklerini ve sezon sonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyeceklerini söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, takımı gençleştirdiklerini belirterek, takım ruhunu ön planda tutacak olan futbolcularla sezona gireceklerini aktardı.
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Manavgatspor, 14 yeni transferle BAL’ı istiyor
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