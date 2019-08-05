Manavgatspor, 14 yeni transferle BAL’ı istiyor

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Amatör Ligi'ne (BAL) şampiyonluk parolasıyla çıkmayı hedefleyen Manavgat Belediyespor, 14 yeni transferle 2019-2020 futbol sezonuna hızlı bir giriş yaptı.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Side Ek Hizmet Binası'nda katıldığı imza töreninde, futbolcular, hedefleri olan, takım ruhunun ön plana çıktığı bir kulübe geldiklerini ve sezon sonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyeceklerini söyledi.