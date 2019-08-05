Miniklere kreşte karpuz festivali

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaKepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Özgürlük Şubesi'nde düzenlenen 'Karpuz Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, Karpuz Festivali'nde doyasıya eğlendi. Kreş çalışanları tarafından muhteşem bir görsellikle kesilen karpuzlar, albenisi ile dikkat çekti.Karpuzun sağlık açısından faydalarının da anlatıldığı festivalde, çeşit çeşit, rengarenk meyvelerle donatılan masalar çocukların ilgi odağı oldu. Meyvelerin tatlarına bakarak eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, aynı zamanda karpuz yeme yarışmasında da kıyasıya rekabet etti. Mutlulukları gözlerinden okunan kreş öğrencileri, keyifli bir gün geçirmenin tadını yaşadı.