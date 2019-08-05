Okçular Tekkesi’nde ödüller verildi

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Antalya Okçular Tekkesi tarafındanve 'Esma-ül Hüsna'yı Anlamıyla Ezberleme Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.Uçar, 2. Abdülhamid adına düzenledikleri ve hafızlık başlangıç eğitimi alan kemankeşlerin yarıştığı okçuluk yarışması vesilesiyle kendisini bir kez daha andıklarını ifade etti. İYİ NİYETLİYİZUçar, "Hafızlık eğitimi verirken de Allah-u Teala'nın bize ne anlatmak istediğini ve bunu yaşamımıza nasıl adapte edeceğimizi öğrenmek niyetiyle yola çıktık" diye konuştu. Dereceye girenlere madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.