Patara’da 12 ay kesintisiz kazı

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Kültürve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan '12 Aylık Kazılar' projesinin ilk 20 kazısı arasına alınan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde 2019 yılı arkeolojik kazıları 4 Nisan'dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor.Likya Birliği'nin başkenti Patara'da 31 yıl önce başlayan arkeolojik kazılarda 38 öğrenci ve 50 işçi çalışıyor. Kazılarda ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden 51 öğretim üyesinden oluşan bilim heyeti de görev alıyor. Çalışmalarda bu yıl pek çok eser gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentin tarihine ışık tutan buluntular arasında Patara'ya 100 yıl boyunca adını veren Antik Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portesinin bulunduğu yüzük mühür de yer alıyor. Yüzük mühürdeki portre, II. Arsinoe'nin günümüze ulaşan en iyi ve detaylı portresi olarak nitelendiriliyor.