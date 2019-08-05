Strese karşı çamur banyosu yapıyorlar

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Havasıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya'da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi'nde hizmet veren Aqua City SPA'da, Isparta'dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen ve kil karışımından oluşan özel çamur, Rusların gözdesi oldu. Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı.Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi. Tatil için Türkiye'ye ilk kez gelen Daria Slinchenko, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi. Çamur keyfi yapan Rus İrina Ermakova da bu deneyimi ilk kez yaptığını aktardı. Alanya'ya gelen turistlere 11 yıldır hizmet verdiklerine ifade eden tesisin sahibi Ali Orkan ise aktiviteler ile turistlerin oldukça hoş vakit geçirdiğini ifade etti.