Türk dünyası buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 21'nci Uluslararası Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni düzenlendi. Boğalar Mahallesi'nde düzenlenen şölene, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile protokol üyeleri ve birçok ilden Yörük Türkmen Dernek başkanları çok sayıda vatandaş katıldı.Türk Dünyasında Birlik temasıyla düzenlenen şölende, temsili Yörük göçü yapıldı. Deve ve atlarla Yörüklerin gerçekleştirdiği göç sırasında ilginç görüntüler oluştu. Şölende Yörüklerin gelin alma töreni de canlandırıldı. Yaylaya yapılan temsili göç ile birlikte burada çadırlar kuruldu. Çadır kurma işlemi sırasında türküler söylendi. Bu arada gelin alma töreni için temsili gelin giydirilip duvak takıldı. Damat ise at ve develerle oyun havaları eşliğinde geldi.Şölende Özbekistan, Kırım, Kosova, Türkmenistan'dan gelen ekipler, halk oyunları gösterisi yaptı. Şölene gelen vatandaşlar, çadırlarda sergilenen Yörüklerin kullandığı eşyaları gün boyu inceleme fırsatı buldu. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz "Şölenle kültüler arası paylaşım sağlanıyor. Önemli olan kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak" dedi.