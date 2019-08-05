Yuvaya döndüm

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe'deyakaladığı çıkışla dikkati çeken 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce de formasını giydiği Alanyaspor'a transfer oldu. Transferini değerlendiren"Buraya, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Benim için çok duygusal ve güzel oldu" dedi. Başka kulüplerden de teklif aldığını aktaran tecrübeli futbolcu,açıklamasında bulundu. Tayfur, teknik direktör Erol Bulut'un disiplinli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin ilk 5 içinde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu açıkladı.