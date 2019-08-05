Yuvaya döndüm

Göztepe'de
yakaladığı çıkışla dikkati çeken 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce de formasını giydiği Alanyaspor'a transfer oldu. Transferini değerlendiren Tayfur Bingöl,
"Buraya, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Benim için çok duygusal ve güzel oldu" dedi. Başka kulüplerden de teklif aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Birçok kulüpten teklif vardı ama Alanyaspor benim için hep bir adım öndeydi"
açıklamasında bulundu. Tayfur, teknik direktör Erol Bulut'un disiplinli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin ilk 5 içinde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu açıkladı.