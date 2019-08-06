149 yuva kurtarıldı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın boşanma sürecinde olan çiftlerin sağlıklı yönlendirilebilmesi için sağladığı 'Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı' hizmeti Antalya'da boşanmaların önüne geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde uzman personeller aracılığıyla 5 ilçede verilen destek ile boşanmak üzere olan 149 çift, yıkılacak yuvalarını kurtardı.Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki birim ile, eşlerin bozulan ilişkilerini yeniden yapılandırma, boşanma sürecinde yaşanan sorunlar ve mevcut durumlarını gözden geçirerek kararlarını yeniden değerlendirme fırsatını sağlanıyor. Danışmanlık hizmeti Kepez, Muratpaşa, Manavgat, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki sosyal hizmet merkezlerinde veriliyor. Yılbaşından iti.aren Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetinden Kepez'de 65, Muratpaşa'da 15 çift, Manavgat'ta 57 çift, Alanya'da 12 olmak üzere toplamda 149 çift destek aldı. Kumluca'da ise henüz danışmanlık hizmetinden yararlanan olmadı.Danışmanlık hizmeti kapsamında 'Boşanma Öncesi Danışmanlık, Boşanma Sürecindeki Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ve Boşanma Sonrası Destek ve Danışmanlık' çalışmaları olmak üzere 3 başlık altında hizmet veriliyor. Antalya'da boşanma öncesi danışmanlık hizmeti alanlarda yüzde 90 oranında başarı sağlandığı belirtildi. Danışmanlık hizmetinden en fazla yararlanılan Kepez'de, 2013 yılından itibaren 632 çifte danışmanlık sağlandı. Bu çiftlerin büyük bir bölümü evliliklerine devam kararı verdi. 120 kişi ise boşanma süreci ve sonrasında danışmanlık hizmeti almaya devam etti.