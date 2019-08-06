Akrep yuvasında

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, 10 gün sonra başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, Erzurum ve Bolu kampının ardından 3 gün izin yaptı ve dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son etap hazırlıklarına başladı. Akrep, yeni sezon için başka kamp yapmayacak ve hazırlıklarını bugünden itibaren günde çift antrenmanla kendi tesislerinde sürdürecek.Antalyaspor'un transferdeki arayışları ise sürüyor. Bir sol bek, bir orta saha, bir de golcü arayışlarını sürdüren yönetim önceliği sol beke verdi. Tarık'ın yeniden sakatlanması, Cissokho'nun da gerekli performansı verememesi üzerine önceliği bu mevkiye veren Antalyaspor, Sırp futbolcu Milan Doriç ile temasa geçti. Sırbistan medyasında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor ısrarcı...2017 yılından beri Kızılyıldız forması giyen Milan Rodic, çıktığı 81 maçta 4 gol atmayı başardı. Milli takım forması da giyen Milan Rodic kariyeri boyunca OFK Beograd, Zenit St. Petersburg, Volga Nyzhnyi Novgorod, Krylya Sovetov ve Kızılyıldız takımlarında forma giydi. Rodic'in dışında bir orta saha bir de golcü oyuncu arayışını sürdüren Antalyaspor, ligin başlamasına kadar bu iki transferi tamam-lamayı planlıyor.