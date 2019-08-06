Alara Çayı’na düşüp boğuldu

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Antalya'nınAlanya ilçesinde trekking yapan 15 kişilik gruptan Mahir Zümrütyaprak (66) Alara Çayı'na düşerek boğuldu. Antalya'dan trekking yapmak amacıyla Alanya'daki Alara Çayı'na giden 15 kişilik gruptan Mahir Zümrütyaprak, önceki gün saat 17:00 sıralarında dengesini kaybederek ırmağa düştü. Bir anda akıntıya kapılan yaşlı adam arkadaşlarının gözleri suda kayboldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Kurtarma (SAK) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) özel timi-8, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve IHH ekipleri sevk edildi. yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Dün yeniden yapılan arama çalışmalarında Mahir Zümrütyaprak'ın cesedi düştüğü yerden 300 metre uzaklıkta dipte bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Mahir Zümrütyaprak'ın cesedi, yaklaşık 800 metrelik sarp ve dağlık arazide güçlükle yola çıkarıldı.