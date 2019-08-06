Batı Akdeniz’in ihracatı artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Batı Akdeniz'den bu yılın 7 aylık döneminde yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracatta, geçen yıla oranla artış yaşandığı bildirildi. Bölgeden temmuz ayında 170 milyon 310 bin 543 dolar ihracat yapıldığına işaret edildi. Yılın geride kalan 7 aylık döneminde Batı Akdeniz'den geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artışla 1 milyar 91 milyon 578 bin 110 dolar ihracat gerçekleştirildiği vurgulandı. Temmuzda bölgeden gerçekleşen ihracatın ise yüzde 25 arttı ifade edildi.En fazla ihracat yapılan ülkenin ise Çin olduğu belirtilirken, demir ve demir dışı metaller sektörünün sergilediği ihracat performansının da dikkati çekildi. Yaş meyve sebze sektörünün geçen yıla göre yüzde 3.2 gerileme yaşamasına rağmen da 285. 4 milyon dolar ile bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Yaş meyve sebze sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün yaklaşık 80 milyon dolarla domates olduğuna vurgu yapıldı.Çin'e fumigasyon (zararlılardan korunma metodu) uygulamasının başlamasıyla birlikte yapılan kirazvişne ihracatında da önemli ölçüde artış yaşandı. Kiraz sezonu içinde BAİB üyelerinin yaklaşık 65 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdiği kaydedildi. Çin'in yanı sıra Güney Kore'ye de ihracatın başlayacak olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda bölgeden ihraç edilecek kiraz miktarının ciddi oranda artması bekleniyor. Batı Akdeniz'den 157 ülkeye ihracat yapılması başırının gösergesi oldu.