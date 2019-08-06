Çılgın aşık vinçle evlilik teklifi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan Eren Mutlu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi etmek farklı yola başvurdu. Mutlu, kiraladığı vinçle kız arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Mutlu'ya sürpriz konusunda yardımcı olan 2 arkadaşı, evin önünde 'Seni seviyorum' yazılı pankart tutarken, 2 arkadaşı da evin karşısındaki apartmanın çatısından 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı sallandırdı.Hazırlıklar tamamlanınca Eren Mutlu, elinde çiçekle vincin sepetine binerek, kız arkadaşı Elif Naz'ın 2'nci kattaki evine doğru yükseldi. Naz, vinç sepeti içinde erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Elindeki çiçek buketini kız arkadaşına veren Mutlu, cebinden yüzüğü çıkardı. Mutlu, Elif Naz'a "Benimle evlenir misin?" sorusuna "Evet" cevabını alınca yüzüğü Naz'ın parmağına taktı. Çılgın aşığın teklifi alkış aldı.