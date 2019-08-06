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ilgi odağı oluyor

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Flying Fox ilgi odağı oluyor
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında demirleyen ve dünyanın en büyük 20 yatı arasında gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, ilgi odağı oldu. Biri ana süit 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanabilen yatta, havuz, jakuzi, SPA ve spor salonu yer alıyor. Yatçılıkla ilgili yayınlarda uzunluk sıralamasına göre dünyanın en büyük 20 yatı arasında 14'üncü sırada gösterilen 'Flying Fox'ta iki helikopter pisti de bulunuyor. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.
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Flying Fox ilgi odağı oluyor
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