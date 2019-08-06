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Kartla kapılarını açtığı evleri soydu

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Kartla kapılarını açtığı evleri soydu
Antalya'da plastik kartla kapısını açtığı ziynet eşyası ve para çalan zanlı polisten kaçamadı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi ve Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde farklı tarihlerdeki yaşanan hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunan Kiraz B. (36), olduğunu tespit edildi. İki evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen Kiraz B., yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edili.
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Kartla kapılarını açtığı evleri soydu
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