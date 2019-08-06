Kartla kapılarını açtığı evleri soydu

Antalya'da
plastik
kartla kapısını
açtığı ziynet
eşyası ve para
çalan zanlı
polisten kaçamadı.
Konyaaltı
ilçesi Hurma
Mahallesi ve
Kepez ilçesi
Hüsnü Karakaş
Mahallesi'nde
farklı tarihlerdeki yaşanan hırsızlık
olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri inceleme başlattı. Yapılan
araştırmada şüphelinin benzer suçtan
çok sayıda kaydı bulunan Kiraz B.
(36), olduğunu tespit edildi. İki evden
50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve
para çaldığı belirlenen Kiraz B., yakalandı.
Zanlı adliyeye sevk edili.