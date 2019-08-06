Kartla kapılarını açtığı evleri soydu

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Antalya'daplastikkartla kapısınıaçtığı ziyneteşyası ve paraçalan zanlıpolisten kaçamadı.Konyaaltıilçesi HurmaMahallesi veKepez ilçesiHüsnü KarakaşMahallesi'ndefarklı tarihlerdeki yaşanan hırsızlıkolayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliğiekipleri inceleme başlattı. Yapılanaraştırmada şüphelinin benzer suçtançok sayıda kaydı bulunan Kiraz B.(36), olduğunu tespit edildi. İki evden50 bin TL değerinde ziynet eşyası vepara çaldığı belirlenen Kiraz B., yakalandı.Zanlı adliyeye sevk edili.