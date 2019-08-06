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Kepez’de sevgi dili buluşması

‘Yaz Spor Okulları Aileleri Buluşuyor’ pikniği ile bir araya gelen Kepezliler, Meşe Kapısı’nda eğlenceli bir gün geçirdi

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Kepez’de sevgi dili buluşması
Kepez Belediyesi, 'Yaz Spor Okulları Aileleri Buluşuyor' pikniği ile yaz spor okullarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini Meşe Kapısı'nda düzenlenen piknikte bir araya getirdi. Buluşmaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ve Zeynep ile birlikte katıldı. Yaz Spor Okulu öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, çocuklara güzel bir tatil hediye ettiklerini söyledi. Bu yıl spor okullarının öğrenci sayısı ve sosyal ekinlikler- aktiviteler konusunda rekora koştuğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, birlikteliğin güzelliğini yaşadıklarını belirterek, "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler de güzel olur. Yavrularınızla gurur duyunuz, el birliğiyle güzel günlere birlikte taşıyacağız" diye konuştu.
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Kepez’de sevgi dili buluşması
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