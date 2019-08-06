Kepez’de sevgi dili buluşması

BUGÜN NELER OLDU

KepezBelediyesi, 'Yaz Spor Okulları Aileleri Buluşuyor' pikniği ile yaz spor okullarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini Meşe Kapısı'nda düzenlenen piknikte bir araya getirdi. Buluşmaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ve Zeynep ile birlikte katıldı. Yaz Spor Okulu öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, çocuklara güzel bir tatil hediye ettiklerini söyledi. Bu yıl spor okullarının öğrenci sayısı ve sosyal ekinlikler- aktiviteler konusunda rekora koştuğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, birlikteliğin güzelliğini yaşadıklarını belirterek, "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler de güzel olur. Yavrularınızla gurur duyunuz, el birliğiyle güzel günlere birlikte taşıyacağız" diye konuştu.