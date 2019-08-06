Müteahhide infaz

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Antalya'da işadamı Fatih Mehmet Şirazi (51), uğradığı silahlı saldırıcı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı T. Ö, ise suç aleti ile birlikte kaçarak izini kaybettirdi.Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 sokakta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise tabancayı beline takarak olay yerinden uzaklaştı.Özel hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 4 çocuk babası Şirazi kurtarılamadı. Yaşanan cinayetin ardından polis, kaçan T.Ö 'nün yakalanması için operasyon başlattı. Olayı öğrenin Şirazi'nin yakınları ise hastaneye koştu. Burada bekleyen basın mensuplarına saldıran aileyi polis güçlükle önledi. Ceset otopsi için Atalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.