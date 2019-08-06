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Öğrenciler doyasıya eğlendi

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Öğrenciler doyasıya eğlendi
Kepez Belediyespor Kulübü'nün bu yıl rekor katılımla düzenlediği yaz spor okullarının öğrencileri, düzenlenen piknikte doyasıya eğlenme imkanı buldu. Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen animatörlerde renkli ve sevimli görüntülere sahne oldu. Türkçe pop ve Türk Halk Müziği sanatçılarının konser verdiği pikniğe yaklaşık 20 bin Kepezli katıldı. Profesyonel tesislerde, uzman antrenörler gözetiminde 9 farklı branşta yapılan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okullarına, bu yıl 5 bin 850 öğrenci kayıt yaptırdı.
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Öğrenciler doyasıya eğlendi
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