Renkli festival

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Antalya'da 15- 18 Ağustos tarihleri arasında Wlive Sports & Music Festivali düzenlenecek. Ekdağ Lara Beach'te yapılacak festivalde müzik, spor ve tatil tek bir çatı altında birleşerek Antalyalılara keyifli anlar yaşatılması hedeflendi..Festival Komite Başkanı Selin Kurt ile proje yöneticisi Ebru Kaynak'ın düzenlediği basın toplantısında, festival hakkında bilgi verildi. 'Just Be Alive' mottosuyla Antalyalılar için harika bir festival gerçekleştireceklerini kaydeden Kurt, "Wolf Production üç ayrı dalı tek çatı altında birleştirdğini söyledi. Kurt, «Müzik, spor ve tatil festivalimizin içinde yer alıyor. 09.00'da başlayacak etkinlikler 00.00'a kadar devam edecek" dedi.Festivalde düzenlenecek konserlerde Derya Uludağ, Anıl Piyancı, Fatma Turgut ve Manga gibi isimler sahne alacak. Festivalde sosyal sorumluk projesine de yer verilecek. Proje ile festival alanında çevre temizliği yapılacak. Festival gelirinin bir bölümünü 1. Kademe Kepez Özel Eğitim Uyguama okulunu yenilemek ve ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak.