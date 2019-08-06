Şenlik niyetine yarışma yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yayla şenlikleri, enduro motosiklet yarışları, boğa güreşleri ve eşek üstünde futbol maçıyla sona erdi. İlçeye bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylasında hazırlanan meydanda düzenlenen etkinliğe katılanlar gönüllerince eğlendi.Şenlikte, Karacaören ile Ortaköy mahalleleri arasında bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı oynandı. 1'inin yürüdüğü 5'inin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.Daha sonra aralarında Aydın, Muğla ve Artvin'in de bulunduğu illerden getirilen 41 boğanın güreş yaptığı müsabakalarda, boğalar rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti. Zaman zaman yenilen boğanın rakibinden kaçtığı güreşlerde, boğaları ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı. Düzenlenen enduro motosiklet yarışı ise nefesleri kesti. Birincinin seçilmediği güreşlerde boğa sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.Şenliklerde en büyük ilgiyi eşek üstünde oynan futbol müsabakası gördü. Boğa güreşleri ile yaylada adrenalinin yaşandığı anlar da tavan yaptı.