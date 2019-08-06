Şube sayısını artıyor

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Antalya'nınpastanecilik sektörünün önde gelen firmalarından birisi olan Nur Pastaneleri büyümeye devam ediyor. Nur Pastaneleri, Denizli merkez, Acıpayam'dan sonra Tavas'ta da şubesini açtı. Açılışı, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Nur Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Karateke birlikte yaptı.Yarım asırdır Akdeniz Bölgesi'nde hizmet verdiklerini belirten Karateke, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde açtıkları yeni şubelerle ulusal bir marka olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi. Müşteri memnuniyeti ve sağlığı ön planda tutarak sektörün önde gelen kuruluşu olmak istediklerini ifade eden Karateke, "1955 yılından beri lezzet ve kaliteden ödün vermeden dürüstlük vee şeffaflığı prensip edinen bir işletmeyiz" dedi.