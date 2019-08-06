Zorla fuhuşa 3 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınAlanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i kadın 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya'nın Tosmur Mahallesi'ndeki bir otelde zorla fuhuş yaptırıldığını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyponda zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ali K., Mahmut B. ve Sultan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.