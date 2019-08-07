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1 milyon lira için öldürdü

Giriş Tarihi: 7.8.2019
1 milyon lira için öldürdü
Antalya'da? sokak ortasında vurularak infaz edilen müteahhit işadamı Mehmet Şirazi'nin katil zanlısı T.Ö. yakalandı. Zanlı T.Ö., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından otomobiliyle kaçmak isterken, yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö., polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini öne sürdü. T.Ö., "Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Olay günü takip edip, vurdum" dedi.
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1 milyon lira için öldürdü
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