201 9, Ali Gürbüz yılı oldu

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kurtdere kırsal mahallesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. 72 başpehlivan arasından kıyasıya yaşanan mücadeleler sonucunda finalde geçen senenin şampiyonu İsmail Balaban, Ali Gürbüz'e yenildi.

İSTİKRARLI ÇİZGİ

2019 yılında çok hızlı bir çıkış yakalayan başpehlivan Ali Gürbüz nisanın son haftasında yapılan Kumluca Güreşleri'nde başpehlivan olmasıyla rakiplerine gözdağı verdi. 2019 yılında Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olup aynı zamanda o yılın Türkiye'nin başpehlivanı unvanına sahip olan Gürbüz, 2-4 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak namını taçlandırması ve istikrarlı çizgide olması dikkat çekti.

ÜÇ GÜNE SIĞMAYAN GÜREŞ

Cuma günü başlayan ve pazar günü sona eren Kurtdereli güreşleri, 72'si başpehlivan olmak üzere toplamda bin 100 pehlivan katılımı ile gerçekleştirdi. Belirli boylarda boy atlama olması ve organizasyonun önemli güreşler arasında olması, kıran kırana geçen güreşleri seyirciyle buluşturma imkânı sağladı.

KURTDERE'DE İLKLERİ YAŞADI

2008 yılında başa çıkan ve o yıldan bu zamana kadar Kurtdereli Er Meydanı'nda hiç birincilik nasip olmayan Ali Gürbüz, iddiasını bu yıl ortaya koydu. Sezona çok iyi hazırlanan başpehlivan Ali Gürbüz, finalde ezeli rakibi 2018 yılı Kurtdereli Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban'ı mağlup ederek birinci oldu. Üçüncülük kürsüsünde ise Tanju Gemici ve Ertuğrul Dağdeviren yer aldı.



SIRTLARI YERE DEĞDİ

Ali Gürbüz, ilk turdan itibaren sırayla Hakan Çalışır, İsmail Koç ve Ali Yanatma'yı kısa süre de sırt üstü yenerek çeyrek finale ulaştı. Çeyrek finalde Nedim Gürel'i, yarı finalde Ertuğrul Dağdeviren'i uzatmadan sırt üstü yendi. Finalde de İsmail Balaban'ı puanlama evresinde sırt üstü mağlup eden Gürbüz tüm rakiplerini sırt üstü yenerek ilklere imzasını attı ve altın kemeri kuşanmasını bildi. YER YERİNDEN OYNADI

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde iddialı geçen bazı güreşler şöyle; İsmail Balaban ile Recep Kara, Hamza Köseoğlu ile Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan ile Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ile Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren ile Mustafa Batu, Tanju Gemici ile Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu ile İsmail Balaban, Tanju Gemici ile İsmail Balaban, Ali Gürbüz ile İsmail Balaban'ın yapmış olduğu güreşler seyir zevki bakımından çok heyecan verici karşılaşmalar oldu.