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2O liraya satılan baklava olmaz

Giriş Tarihi: 7.8.2019
2O liraya satılan baklava olmaz
Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, Kurban Bayramı öncesinde merdiven altı ürünlere karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Tural, "Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belliyken, kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15- 20 liraya baklava da çikolata da olmaz" dedi. Tural, "Bayram şekeri, çikolata, baklava, lokum ürünleri daha ucuza almak için sağlığınızdan olmayın. Az alın, öz alın, kaliteli alın. Alışverişinizi bildiğiniz tanıdığınız esnaftan yapın. Çünkü bizim esnafımız kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz" diye konuştu. Taral, insan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretimin, aynı zamanda kayıt dışılığı artırarak ekonomiye de zarar verdiğini söyledi.
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2O liraya satılan baklava olmaz
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