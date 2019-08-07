5 kişilik özel koruma timi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonunca nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların korunması için kurulan 5 kişilik 'Caretta Timi', 10 gönüllüyle küçük canlıların rahatı için göz kırpmadan nöbet tutuyor. Sahilde 21.00 ile 06.00 saatleri arasında görev yapan ekibin maaşları belediye ve bölgede bulunanlar tarafından karşılanıyor.

5 KİŞİLİK ÖZEL TİM KURULDU

Ekip üyeleri, sahile gelen anaç caretta carettaların yumurtlaması ve yavruların denize güvenli şekilde ulaşması için başlarına takılı kırmızı ışıkların yardımıyla hava karardıktan sonra insanları sahilden uzak tutuyor. Gece boyunca belirli aralıklarla kaplumbağa yuvalarını kontrol eden 5 kişiden oluşan tim, yavruların denize yolculuklarını da takip ediyor.

AMAÇ SÜRDÜREBİLİRLİK

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, amaçlarının Çıralı'daki deniz kaplumbağalarının korunması ve turizmin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi olduğunu söyledi.



YAVRULARA YAKIN TAKİP

ELGINÖZ, "5 kişilik ekibin birincil görevi gece kıyının boş tutulmasını sağlamak. Ekibin, caretta carettaları rahatsız etmeyen kırmızı ışıkları var. Bu ışıklarıyla sahilde yürüyerek nöbet tutuyorlar. Deniz kaplumbağalarının yumurtlamasını izliyorlar, kayıt altına alıyorlar. Yuvadan çıkan yavruların sayımlarını yapıyorlar. Daha sonra da bilimsel ekibimizden bir kişi sabahları yuvadan yavru çıkışı bitmişse, yuvaları açıp içindeki yumurta sayılarını tespit edip, bunları veri haline getiriyor. Daha sonra 6. Bölge Milli Parklara ve Bakanlığa bu verileri rapor halinde sunuyoruz" dedi.