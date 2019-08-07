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Akrep topbaşı yaptı

kampı sonrasında üç gün izin yapan , dün yeni sezon için kendi tesislerinde yeniden start aldı. sıcak havayı da dikkate alıp tempoyu düşük tuttu

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Akrep topbaşı yaptı
YENI sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum ve Bolu'da gerçekleştiren Antalyaspor, Bolu kampı sonrası dönüş yaptığı evinde çalışmalarını kaldığı yerden devam etti. 3 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak antrenmana çıkan kırmızı-beyazlı futbolcuların bir bölümü sahadaki antrenman öncesinde fitness salonunda çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, sahadaki antrenmanda düz koşunun ardından beşe iki top kapma oyunu oynattı. Antrenman, takım halinde yapılan düz koşu ile sona erdi.
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Akrep topbaşı yaptı
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