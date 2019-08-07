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Bebekler sahile indi

’nın Kemer ilçesinde bebekli aileler için plaj partisi düzenlendi. Anneler ve babalar için ilginç yarışmalar yapıldı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Bebekler sahile indi

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde düzenlenen bebek plaj partisinde bebekler aileleriyle yüzdü, ardından babalar bez değiştirmek için yarıştı. Günün kazananı ise tüm eğlenceleri tadan bebekler oldu. Ayışığı Koyu'ndaki sahilde, doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz tarafından sponsor firmaların da destekleriyle düzenlenen 'Baby Beach Party- Bebek Plaj Partisi'ne, 35 aile bebekleriyle katıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ
Organizasyon ilk olarak denizde ayrılan alanda anne ya da babanın bebeğini alarak özel şişme boyunlukla denize girmeleriyle başladı. Denize bebeğiyle giren Zeynep Koçer, "Bebeğim 3 aylık. Türkiye'de ilk defa yapılan bir organizasyona bebeğimle birlikte katıldım. Bütün bebekler birlikte denize girdik. Şimdi deniz keyfi yapıyoruz. Kas gelişimleri için en önemli hareketlerden biri denizde yüzmek" dedi.

BABALAR BEZ DEĞİŞTİRDİ
Denizden çıkarılan bebekler duş ve ardından masaja alındı. Masaj sonrası babaların zorlu sınavı başladı. İki ayrı etapta düzenlenen yarışmayı, 1.5 yaşındaki Ela bebeğin bezini 10 saniyenin altında değiştiren Cafer Yüce kazandı. Yüce'nin sevincine, eşi Fulya Yüce ortak oldu.

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Bebekler sahile indi
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