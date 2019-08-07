Çocuklar güneş gibi ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın?Kemer ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Güneşin Evi Türkiye Festivali final etabıyla sona erdi. Güneşin Evi Türkiye Festivali'ne Türkiye dahil olmak üzere Tataristan, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Yakutistan, Özbekistan, Moldova, Çerkes Özerk Cumhuriyeti, Ahıska Türkleri Birliği'nden 410 çocuk katıldı. Festival kapsamında kendi ülkelerine ait dans gösterileri ve halk oyunları oynayan çocuklar, yaptıkları gösteriler ve şovlarla Kemer'de renkli görüntüler oluşturdu.