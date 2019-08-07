Enes acı çekmesin

Antalya'da, 9 yaşından beri yürüyemeyen, 13 yaşındaki kas hastası Hüseyin Enes Kızıl, yatağından tekerlekli sandalyesine rahatça geçebilmek için destek bekliyor. Evlerinde kaldırma lifti olmadığı için tekerlekli sandalyesine oturmakta gülük çeken ve canı yanan küçük Enes'i 9 bin liraya hayata bağlayacak.

5 YAŞINDA HASTALANDI

Oğlu Hüseyin Enes Kızıl'ın DMD tanısının 5 yaşında koyulduğunu söyleyen anne Nergül Kızıl, o güne kadar hastalıkla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Enes'in 5 yaşındayken, yürümesinde gariplik olduğunu, sürekli düştüğünü ve yaşıtları bisiklete rahatça binerken onun binmekte zorlandığını kaydeden Kızıl, oğlunun hastalığına ise henüz çare bulunamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

ALACAK GÜCÜMÜZ YOK

DMD'li çocukların ailelerinin manevi zorlukların yanı sıra maddi zorluklar yaşadığına da dikkat çeken anne Kızıl, oğlunu rahat ve konforlu yaşatabilmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Enes'in 9 yaşında yürümeyi tamamen bıraktığını, 5 yıldır da tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu anlatan Nergül Kızıl, "Oğlum 65 kilo. Kucağıma alıp, sandalyesine oturtmak çok zor. Canı yanıyor. Kaldırma lifti olsa rahat edeceğiz. Bu cihaz 9 bin lira ve bizim onu alacak gücümüz yok" dedi.

HAYALİ POLİS OLMAK

Hüseyin Enes Kızıl ise kucağa alınıp, tekerlekli sandalyeye oturtulurken, canının yandığını, en çok bacaklarının acıdığını söyledi. Tek isteğinin kaldırma lifti olduğunu belirten küçük Enes, "En büyük hayalim polislik olmak. Umarım bir gün ayağa kalkar ve hayalime kavuşurum" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA DMD'li 100 ÇOCUK VAR

DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dilek Günel de Antalya'da 100'ün üzerinde DMD'li çocuk olduğunu söyledi. Günel, "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kayıtlı çocuk sayımız bu. Kas hastalığı merkezi sadece Antalya ve İzmir'de var. Biz Antalya olarak çok şanslıyız ama Batman, Trabzon gibi değişik illerden gelen hasta çocuklar var. Bir DMD'li çocuğun bu yolculuğu kaldırması imkansız. Bu merkezlerin sayısının artması gerekiyor" dedi.