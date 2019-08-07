İlk 10 çok iyi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon hedefini açıkladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, takıma gerekli takviyeleri yaptıklarını belirterek, "Takımın durumu şu anda iyi gidiyor. Her şeyden önce takımın çalışmaları iyi bir ortamda geçiyor. Burada takımın ve futbolcuların ne yaptığı, hocanın çalıştırdığı taktikle ne yapıldığı önemliydi, bunları görüyoruz. Tabii ki saha eksiklikleri var. Bu konuda da zaten hocalarımız çalışıyorlar. 9 Ağustos'tan sonra takımımız Alanya'da toparlanacak. Transfer gereken bölgelerimize takviyeler yaptık zaten. Şu anda bir eksiğimiz görünmüyor. Lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

EROL BULUT'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Oyuncuların kamp dönemi süresince birbirlerine uyum sağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kampta baya bir süreç geçti, onun için şu anda büyük ölçüde futbolcularımız birbirlerine alışmış görünüyorlar, bu da bizim için iyi" şeklinde konuştu. Turuncu-yeşilli takımın yeni hocası Erol Bulut hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Erol hoca, Malatya'da 2 yıl kendini kanıtlamış ve başarılar elde etmiş bir hoca. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'dan sonra Türk takımlarında 2 yıl sürekli olarak çalışmış bir hoca. Şu anda gayet iyi gidiyor. İyi bir uyum ve birliktelik sağladık. Çok kaliteli ve değerli bir hoca. Takımımız için iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İLÇE TAKIMI OLARAK EN İYİ YER

Aytemiz Alanyaspor kulübünün hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bizim her sene söylediğimiz gibi ligi ilk 10'un içerisinde veya daha yukarılarda bitirebilirsek bizim için çok iyi. Geçen sene ilk 5'te bitirme olasılığımız yüksekti ama bir kazadan dolayı futbolcuların atmosferi bozuldu. 9'uncu sırada bitirdik. Puan farkı pek yoktu, 5'inciyle aramızda 3 puan fark vardı. Yine de geçen seneki gibi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk 10'un içerisinde ilk 5'e doğru zorlamak istiyoruz. Her zaman koyduğunuz hedeflere ulaşılamayabiliyor. Ancak biz bir ilçe takımı olarak en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz."