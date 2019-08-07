Öğrencilerden kuşevi yapımı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin Çevreci Atölyeler projesinde Zeytinköy Destek Eğitim Kursu'na devam eden 35 öğrenci, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda topladıkları çalılarla kuşevi yapacak. Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi'ne devam eden öğrenciler; Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki atölye çalışmalarında, eğitmenlerin anlatımlarının ardından kuşevi yapımında kullanılabilecek çalıları topladı. Çocuklar, topladıkları çalılarla; tasarladıkları kuşevini bu hafta içinde yapacak. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki ağaçlara takacak.