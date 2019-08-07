Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Öğrencilerden kuşevi yapımı

Öğrencilerden kuşevi yapımı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Öğrencilerden kuşevi yapımı
MURATPAŞA Belediyesi'nin Çevreci Atölyeler projesinde Zeytinköy Destek Eğitim Kursu'na devam eden 35 öğrenci, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda topladıkları çalılarla kuşevi yapacak. Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi'ne devam eden öğrenciler; Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki atölye çalışmalarında, eğitmenlerin anlatımlarının ardından kuşevi yapımında kullanılabilecek çalıları topladı. Çocuklar, topladıkları çalılarla; tasarladıkları kuşevini bu hafta içinde yapacak. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki ağaçlara takacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerden kuşevi yapımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN