Romenler Türk kültürünü yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

ROMANYA'NIN Galati şehrinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Doina Covurluiului Uluslararası Kültür ve Halk Dansları Festivaline katılan Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye'yi ve Antalya'yı tanıttı. Türk bayrağını dalgalandırın öğrenciler festival kapsamında sahneye çıkarak yöresel kıyafetler eşliğinde Türk halk danslarından örnekler sergiledi. Türkiye'nin de yer aldığı Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kolombiya, İtalya, Moldova, Sırbistan ve Hindistan temsilcilerinin de katıldığı festivali binlerce kişi izledi. Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri Romanya'daki Türk Şehitliğini de ziyaret ederek şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.