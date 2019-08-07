Sahilde çirkin görüntü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Beach Park ve Konyaaltı Plajı'nda, yaklaşık 7 kilometre boyunca geçen yıl hayata geçirdiği 140 milyon TL'lik projesiyle yenilenen sahil bandında istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Engelliler için ayrılan otoparklar normal sürücüler tarafından işgal ediliyor.

POLİSTEN 2 KATI CEZA

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, park edilen araçların engelli kişiye ait olup olmadığının bilinmediğini, bölgede görev yapan polislerin sorgulama sonucu belirleme yapıp cezai işlemin uygulayabildiğini açıkladı. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde ise cezalar 2 katı uygulanıyor. Bu alanları işgal eden sürücülere 216 TL idari para cezası uygulanıyor. Öte yandan bazı işletmecilerin, sahildeki yeşil alanları gelişi güzel kullandıkları belirlendi. İşletmelerin sahilin bir bölümünde halı, çarşaf ve havluları yıkandıktan sonra kurutulmak için zeytin ağaçlarının üzerine sermesi tepki çekti.