Annelere dalış dersi

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) ve Dünya Su Sporları Çağdaş Antalyam Derneği işbirliğinde Konyaaltı Sahili'nde otizmli çocukların annelerine yönelik scuba dalış etkinliği gerçekleştirildi. Yıllarca çocuklarının bakım ve tedavi süreçleri yüzünden sosyal yaşamdan uzak kalan annelerin topluma uyum sağlamaları, moral ve motivasyonlarını yükseltmek için düzenlenen etkinlikte, annelere ilk olarak dalışı nasıl gerçekleştirecekleri konusunda brifing verildi. Ardından tüplerini sırtlayan anneler, palet ve gözlüklerini takarak yıllar sonra denize girme keyfinin yanı sıra ilk kez tüpü dalış gerçekleştirme imkanı buldu.Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen AKODER Başkanı Demet Çileli Baz, otizmli çocuklara gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerin yanı sıra ailelerine de sosyal faaliyetler konusunda destek çıktıklarını söyledi. Baz, "Hayatım boyunca kafamı suyun altına sokmadım diyen anneler, bugün tamamen tüplü dalış gerçekleştiriyor" dedi.