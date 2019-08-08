Antalya’da yasak yok!

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yeni sezon öncesi yapılan ilk toplantı, Vali Karaloğlu'na ve kurul üyelerine yapılan brifing ile başladı. Geçtiğimiz yıl alınan güvenlik tedbirleri ve verilen cezalarla ilgili yapılan sunumda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanunda yapılan değişiklikler ve artırılan cezalarla ilgili bilgiler verildi.
BİZİM İNSANIMIZ DA GİDEBİLSİN
Vali Karaloğlu, brifingin ardından futbolun seyirci ile güzel olduğunu ve kendilerinin de kamu düzenini sağlamakla görevli olduğunu aktararak, "Antalya'nın kapıları her takımın taraftarına açıktır. Ben, deplasman seyircisine yasak konulmasına karşıyım. Herkes Antalya'ya gelebilir. Bu kararımızı, kulüp ve emniyet olarak rakip takımların muhataplarıyla görüşün. Benim şehrimin taraftarı da deplasmana gidebilmeli. Bunu mutlaka sağlamalıyız. 6222 sayılı yasa bize geniş yetkiler veriyor. Yasaklayarak sorun çözemeyiz"
şeklinde konuştu.