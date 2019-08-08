Antalya’da yasak yok!

BUGÜN NELER OLDU

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yeni sezon öncesi yapılan ilk toplantı, Vali Karaloğlu'na ve kurul üyelerine yapılan brifing ile başladı.BİZİM İNSANIMIZ DA GİDEBİLSİNVali Karaloğlu, brifingin ardından futbolun seyirci ile güzel olduğunu ve kendilerinin de kamu düzenini sağlamakla görevli olduğunu aktararak,şeklinde konuştu.