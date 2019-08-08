Antalya’nın gurur üçlüsü

Antalyalı işadamı 70 yaşındaki Ali Bıdı, 58 yaşındaki tiyatro sanatçısı Cennet Teker ile 35 yaşındaki mali müşavir kızı Çiğdem Teker, İstanbul Kartal'da yapılan Triatlon Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Ali Bıdı, 70 yaş kategorisinde 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşuda tüm rakiplerini geride bıraktı.
İşadamı elde ettiği başarı ile Triatlon Balkan Şampiyonu oldu. Dana önce de Türkiye birincilikleri olan Ali Bıdı'nın en büyük hedefi ise 1 Eylül'de İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Şampiyon Bıdı'nın en büyük destekçisi ise torunu Ali Gülhan...
ANNE ŞAMPİYON OLDU
Triatlon Balkan Şampiyonası'nda 55-59 yaş kategorisinde tiyatrocu Cennet Teker
birincilik kürsüsüne çıkarak bir ilke imza attı. 15 yıldır tiyatro ile, 5 yıldır yüzme ve 2 yıldır da triatlon ile uğraşan Teker, "Sporun yaşı yok. Bu spora başladığımda bana 'Demir adam sporuna sen nasıl dayanacaksın' dediler. Ben de sporun yaşının olmadığını onlara ispat ettim"
dedi. Kızının kendisi ile birlikte aynı sporu yapmasının gurur verici olduğunu belirten anne Teker, "Ben tiyatrocuyum, kızım mali müşavir. İş hayatı dışında birlikte uzun yıllar daha bu sporu yapmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
KIZI BİRİNCİLİĞİ KAÇIRDI
Cennet Teker'in kızı Çiğdem Teker ise 29-35 yaş kategorisinde az bir zaman farkı ile Triathlon Balkan ikincisi oldu.
Aynı zamanda
iş kadını olan Çiğdem Teker,
1 Eylül tarihinde İsviçre'nin
Lozan şehrinde düzenlenecek
şampiyonada da yarışacağını söyledi.
Burada hedefinin altın madalya
olduğunu belirten Cennet
Teker, "Çalışmalarımı ara vermeden sürdürüyorum. Amacım Lozan'dan madalya ile dönebilmek. Bunun için elimden geleni yapacağım"
ifadelerini kullandı