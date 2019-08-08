Antalya’nın gurur üçlüsü

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Antalyalı işadamı 70 yaşındaki Ali Bıdı, 58 yaşındaki tiyatro sanatçısı Cennet Teker ile 35 yaşındaki mali müşavir kızı Çiğdem Teker, İstanbul Kartal'da yapılan Triatlon Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldı.İşadamı elde ettiği başarı ile Triatlon Balkan Şampiyonu oldu. Dana önce de Türkiye birincilikleri olan Ali Bıdı'nın en büyük hedefi ise 1 Eylül'de İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak.Triatlon Balkan Şampiyonası'nda 55-59 yaş kategorisinde tiyatrocubirincilik kürsüsüne çıkarak bir ilke imza attı. 15 yıldır tiyatro ile, 5 yıldır yüzme ve 2 yıldır da triatlon ile uğraşan Teker,dedi. Kızının kendisi ile birlikte aynı sporu yapmasının gurur verici olduğunu belirten anne Teker,ifadelerini kullandı.Cennet Teker'in kızıAynı zamandaiş kadını olan Çiğdem Teker,1 Eylül tarihinde İsviçre'ninLozan şehrinde düzenlenecekşampiyonada da yarışacağını söyledi.Burada hedefinin altın madalyaolduğunu belirten CennetTeker,ifadelerini kullandı