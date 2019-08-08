Antalya’nın lideri Fiat oldu

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Türkıye'nintercihi Fiat, otomobi ve hafif ticari araç modelleri ile başarılı sonuçlara imza atmayı sürdürüyor. 2019 yılının ilk yedi aylık döneminde 33 bin 219 adet satış ile Türkiye'nin en çok satılan markası olan Fiat, TÜİK'in Haziran ayı verilerine göre 46 ilde 2019 yılına trafik tescil verilerine göre Fiat, Antalya'da 8 bin 822 adet satış ve yüzde 19'luk pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu. Fiat Antalya Anabayii Şube Müdürü Özcan Özel, "Antalyalıların tercihi bizi mutlu edeyor" dedi.