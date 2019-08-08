As bayrakları as

BUGÜN NELER OLDU

Antalya ve ilçelerinde her sezon öncesi başlatılan bayrak kampanyası yeniden start alıyor. Kurum, kuruluşlar, STK'lar, esnaf ve iş adamları, sadece Antalyaspor'un resmi bağış makbuzu veya fatura karşılığında bu kampanyadan yararlanabilecek.Bayraklar, Antalya Stadyumu çevresi başta olmak üzere şehrin ana arterlerine asılacak. Bayrak kampanyasına katılmak isteyenlerKampanyadan elde edilen gelir kulübün amatör spor şubelerinde kullanılacak.