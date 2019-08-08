As bayrakları as

Antalya ve ilçelerinde her sezon öncesi başlatılan bayrak kampanyası yeniden start alıyor. Kurum, kuruluşlar, STK'lar, esnaf ve iş adamları, sadece Antalyaspor'un resmi bağış makbuzu veya fatura karşılığında bu kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya doğrultusunda bayrak üzerinde Antalyaspor logosu ile firma, kurum, kişi isimleri yer alacak olup bayraklar Antalya şehir merkezi ve tüm ilçelerin cadde ve sokaklarında yer alacak.
Bayraklar, Antalya Stadyumu çevresi başta olmak üzere şehrin ana arterlerine asılacak. Bayrak kampanyasına katılmak isteyenler 2 bin 500 TL + KDV ödeyecek.
Kampanyadan elde edilen gelir kulübün amatör spor şubelerinde kullanılacak. Antalyaspor lisanslı bayraklar üzerinde özel bir tema bulunduğu, bu temanın kullanılmadığı bayrakların hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirdi.